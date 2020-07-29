نتائـج الأعمـال الضعيفـة تطيـح أحـلام «وول ستريـت»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطاحت مخاوف تزايد حالات كورونا الإقبال على المخاطرة في أسواق الأسهم العالمية، وفيما يترقب مستثمرون انتهاء اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي، والمحادثات الخاصة بجولة جديدة من التحفيز المالي للاقتصاد الأمريكي، عمقت نتائج أعمال ضعيفة لشركات كبرى خسائر المؤشرات في ظل استمرار التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية، والصين، وضعف الدولار الأمريكي.

في بورصة نيويورك، انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية، أمس الثلاثاء، مع إعلان نتائج أعمال للشركات وترقب مناقشات خطة التحفيز الإضافية، لتطيح النتائج الضعيفة بأحلام المستثمرين في استمرار موجة الارتفاع التي بدأتها في جلسة مطلع الأسبوع.

أعلنت شركة «ماكدونالدز» تراجع الأرباح بأكثر من التوقعات خلال الربع الثاني من العام الجاري، مع هبوط المبيعات العالمية، كما تراجع سهم «3 إم» بأكثر من 4% مع فشل الأرباح والإيرادات في الوفاء بتوقعات المحللين.

وجاء أداء «وول ستريت» بعد طرح الجمهوريين خطة تحفيز جديدة بقيمة تريليون دولار، ستشمل دفع مباشر آخر للأفراد يصل إلى 1200 دولار، ودعم لبرنامج حماية الرواتب، كما سيحدد مشروع القانون طلبات إعانة البطالة الإضافية عند 70% من الأجر السابق للعامل.

وانخفض «داو جونز» الصناعي «بنحو 0.66%، فيما تراجع «ستاندرد آند بورز» بنحو 0.47%، وهبط المؤشر التكنولوجي «ناسداك» بنحو 0.78%.

وفي القارة العجوز، ارتفعت الأسهم الأوروبية في مستهل تداولات، أمس الثلاثاء، مع ترقب مستثمرين مزيداً من التحفيز الأمريكي للحد من الأضرار الاقتصادية لجائحة «كوفيد-19» لتنحي جانباً أحدث مجموعة من تقارير النتائج الفصلية الضعيفة لشركات منتجة لسلع فاخرة، غير أنه سرعان ما سقطت في المنطقة الحمراء تحت تأثير ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.2% بينما هبط المؤشر الألماني داكس 0.5% والمؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.6%.

وتضررت أسهم شركات السلع الفاخرة ونزل سهم «إل.في.ام.اتش» 2.8% إذا أدى إغلاق المتاجر بسبب جائحة «كوفيد-19» لتضرر مبيعات الربع الثاني للشركة المالكة للوي فيتون، ونزل سهما كيرينج المالكة للعلامة التجارية جوتشي، وهيرميس الفرنسية.

وفي آسيا، أغلقت الأسهم اليابانية على انخفاض، أمس الثلاثاء، مع استمرار حذر المستثمرين قبل صدور نتائج أعمال الشركات، بينما هبط سهم ميتسوبيشي موتورز لأقل مستوى على الإطلاق، بعد إعلان الشركة نتائج فصلية ضعيفة.

ونزل المؤشر نيكاي القياسي 0.26% إلى 22657.38 نقطة، في حين فقد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.48% إلى 1569.12 نقطة.

وكان المؤشر انتعش في البداية بعد صعود أسهم التكنولوجيا في الولايات المتحدة أملاً في مزيد من التحفيز المالي من واشنطن.

وتضرر السوق من المخاوف حيال «كورونا» مع تسجيل طوكيو 290 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19.

ومن بين الشركات التي أعلنت نتائجها الفصلية، أمس الأول الاثنين، هوى سهم ميتسوبيشي موتورز 12.64% إلى مستوى قياسي منخفض بعد إعلان الشركة مبيعات ضعيفة بسوقها الرئيسي في جنوب شرق آسيا، وتوقعت تكبد خسارة ضخمة في السنة المالية الحالية.

ونزل سهم نيسان موتور 4.63% عقب تقرير لبلومبيرج، أشار إلى أن شركة صناعة السيارات لن تصرف أرباحاً سنوية في السنة المالية الحالية.

ومن المقرر أن تعلن الشركة، المتحالفة مع ميتسوبيشي موتورز، نتائجها بعد إغلاق السوق، ونزل سهم هيتاشي كونستراكشون 6.23% بعد نتائج مخيبة للآمال عن الفترة من إبريل/ نيسان، إلى يونيو/ حزيران. (وكالات)