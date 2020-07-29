«اقتصادية الشارقة» تُنفّذ 51 ألف زيارة رقابية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

نفذت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، 51591 زيارة رقابية على الأسواق في الإمارة خلال النصف الأول من العام الحالي 2020، حيث تعمل إدارة الرقابة والحماية التجارية بالدائرة والفرق التابعة لها بشكل متواصل ووفق خطط مدروسة للتأكد من سلامة جميع الممارسات الاقتصادية في المنشآت الاقتصادية في الإمارة، كما كثفت الدائرة دورها خلال الفترة الراهنة بهدف التأكد من التزام المنشآت بالتعليمات والتعاميم الصادرة مؤخراً من الدائرة والسياسات المنظمة لممارسة الأعمال والتزام كافة المنشآت الاقتصادية ومرتاديها بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

وقال سالم السويدي نائب مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية في «اقتصادية الشارقة»: إن الدائرة تعمل على تنفيذ حملات رقابية وتوعوية موسعة في الإمارة على مدار العام لنشر الوعي في قطاع حماية المستهلك إضافة لتعريف التجار بالنظم والإجراءات المعتمدة في إطار حرصها على حماية المستهلكين، واهتمامها بسلامة أسواق الإمارة.

وأوضح أن إدارة الرقابة والحماية التجارية كثفت زياراتها الميدانية وجولاتها التفقدية على أسواق الإمارة خلال الفترة الماضية، حيث شملت الحملات عدداً من الأسواق الرئيسية لتعريف التجار والمستثمرين في منافذ البيع، بضرورة وضع قوائم توضح أسعار المنتجات وعدم احتكارها، وتوجيه النصائح والإرشادات حول أهمية الالتزام بالقوانين وضمان معرفة المستهلك بقيمة ونوعية السلع الاستهلاكية، مؤكداً على ضرورة الالتزام بتوضيح السعر للمستهلك قبل الشراء لمنع حدوث أي تجاوزات في عملية البيع.

وأكد السويدي أن «اقتصادية الشارقة» تواصل تكثيف الرقابة الميدانية، على المنشآت الاقتصادية المرتبط نشاطها بموسم عيد الأضحى المبارك، كسوق الجبيل وأسواق المواشي وغيرها، ومختلف الأنشطة الاقتصادية التي يكون عليها إقبال في هذا الوقت، حيث قامت الدائرة بتنظيم حملات توعوية ورقابية على مستوى الإمارة لتوعية المستهلكين والتجار بحقوقهم وواجباتهم لضمان سلامة الأسواق.

وأشار إلى أن الدائرة تقوم بتنظيم الحملات الرقابية في أسواق الإمارة بشكل منتظم من خلال خطة ميدانية شاملة، ينفذها على مدار العام فريق العمل المختص من الضباط التجاريين في إدارة الرقابة والحماية التجارية، حيث يتم تكثيف هذه الجولات خلال الأيام التي تسبق المواسم المهمة، وذلك تأكيداً على ضبط الأسواق.