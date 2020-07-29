610 شركات طيران عالمية قيد التشغيل نهاية يوليو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

مع تعليق رحلات الركاب عالمياً في ظل القيود المفروضة على حركة الركاب دولياً في إطار الحد من انتشار وباء كورونا المستجد «كوفيد 19»، لا تزال نحو 15% من شركة طيران في العالم متوقفة عن العمل.

وأشارت بيانات «أوه إيه جي» إلى أن 610 شركات طيران تشغل رحلاتها خلال الأسبوع الذي يبدأ من 27 يوليو 2020، وذلك مقارنة مع 717 شركة طيران شغلت رحلاتها خلال الفترة المقابلة من العام 2019.

وعلقت شركات الطيران على مستوى العالم، رحلاتها، التزاماً بتوجيهات الحكومات، بتعليق حركة السفر الدولية والمحلية، للحد من انتشار الوباء، مما أدى إلى شلل شبه كامل في حركة النقل الجوي منذ مارس/آذار الماضي.

وبحسب البيانات، فإن شركات الطيران العالمية تشغل نحو 57 مليون مقعد في الأسبوع الذي يبدأ من 27 يوليو 2020، أي أقل من مستويات 2019 بنحو 62 مليون مقعد، وذلك مقارنة مع 119 مليون مقعد في الفترة المقابلة من العام 2019.

وتشير بيانات «أوه إيه جي» إلى أن شركات الطيران على مستوى العالم تشغل نحو 398 ألف رحلة، مقارنة مع 795 ألف رحلة، أي بأقل بنحو 397 ألف رحلة من مستويات 2019.

كما تشير البيانات العالمية إلى أن هنالك نحو 3850 مساراً غير مخدوم من قبل شركات الطيران، وخاصة أن الناقلات في الوقت الحالي تخدم 38366 مساراً، مقارنة مع 42213 مساراً.

أعلن اتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا) أمس الثلاثاء أن حركة الطيران العالمية لن تعود إلى مستويات ما قبل أزمة وباء كوفيد-19 إلا بحدود العام 2024 على أقل تقدير، أي بعد عام من الموعد المتوقع سابقاً وخاصة أن عودة القطاع كانت أبطأ مما كان متوقعاً.

تسبب وباء «كوفيد- 19» بخسائر لقطاع السياحة العالمي بلغت 320 مليار دولار في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2020، ما يشكل تهديداً لدخل ملايين الأشخاص، وفق ما أعلنت منظمة السياحة العالمية، أمس الثلاثاء.