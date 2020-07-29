«إمداد» تفوز بعقد تقديم خدمات إدارة مرافق



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقّعت مجموعة «إمداد»؛ مزود خدمات إدارة المرافق المتكاملة والمستدامة التي تعزز الكفاءة التشغيلية للأصول المادية، وتتخذ من دبي مقراً لها، عقداً مع دبي للعقارات لمدة ثلاث سنوات؛ وذلك لتقديم خدمات إدارة المرافق؛ وخدمات توريد العمالة الماهرة؛ وخدمات التنظيف المتخصصة والعامة ل«1جي بي أر»؛ وهو برج سكني في منطقة «جميرا بيتش ريزيدنس».

وبموجب هذه الاتفاقية؛ سيستفيد سكان دبي للعقار المُكوّن من 52 طابقاً من خدمات «إمداد» المتميزة، بما في ذلك صيانة نظام إدارة المباني (BMS) والخدمات الميكانيكية والكهربائية والسباكة (MEP). وسيتم استكمال ذلك بخدمات التنظيف المتخصصة والعامة للشركة.

وتعليقاً على ذلك، قال جمال عبد الله لوتاه الرئيس التنفيذي لمجموعة «إمداد»: «سعداء بمواصلة تعزيز مكانتنا في هذا المجال؛ من خلال الترحيب بدبي للعقارات ضمن قائمة العملاء المرموقين؛ وذلك تماشياً مع استراتيجيتنا للنمو على المدى الطويل. كما أننا على ثقة من أن هذه الاتفاقية؛ ستعزز من مكانتنا في السوق».