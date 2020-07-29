شكرا لقرائتكم خبر عن 5.9 مليون لـ «رأس الخيمة للتأمين» بزيادة 28% والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أرباح شركة «رأس الخيمة الوطنية للتأمين» بنسبة 28% إلى 5.9 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 4.6 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

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