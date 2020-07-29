«فورد» تختبر استخدام روبوتات بــ 4 أرجل لمراقبة المصانع

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تختبر فورد اثنين من الروبوتات المتطورة والمزودة بأربع أرجل وتشبه الكلاب، ويمكنها الجلوس والمصافحة والتدحرج، واستخدام الكاميرات لإجراء عمليات مسح بزاوية 360 درجة والسير على منحدرات مائلة بمقدار 30 درجة وصعود السلالم لساعات في كل مرة.

تعتزم فورد تجربة الروبوتات في مصنع فان دايك لأجهزة نقل الحركة في مطلع شهر أغسطس لمسح المصنع بالليزر ومساعدة المهندسين بتحديث التصميم الأصلي المدعم بالكمبيوتر.

كما يمكن توظيف الروبوتات في الأماكن التي يصعب الوصول إليها في المصنع لمسح المنطقة بماسحات الليزر والكاميرات عالية الدقة لجمع البيانات المستخدمة لإعادة تجهيز المصنع وتوفير الوقت والمال على مهندسي فورد.

وتستأجر فورد اثنين من الروبوتات المسمّاة «فلافي» و«سبوت» من شركة «بوسطن ديناميكس» المعروفة بتصميم روبوتات متحركة ومتطورة

ويعتبر «فلافي»، وهو الاسم الذي أطلقته عليه باولا ويبلهاوس المشرفة على الروبوت، أحد طرازين تستأجرهما فورد من شركة «بوسطن ديناميكس» المعروفة بتصميم روبوتات متحركة ومتطورة. (ويحمل روبوت فورد الآخر اسم «سبوت» على اسم الروبوت الأصلي).

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