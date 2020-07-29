الذهب يواصل ارتفاعه إلى مستويات قياسية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغ سعر الذهب أعلى مستوى له على الإطلاق في آسيا، أمس الثلاثاء، متخطياً الرقم القياسي الذي حققه يوم أمس الأول، باعتباره ملاذاً آمناً، وسط تداعيات وباء «كوفيد-19» وضعف الدولار.

وارتفع سعر الذهب بشكل كبير إلى 1981,27 دولار، صباح أمس الثلاثاء، أثناء التداول في آسيا، متخطياً المستوى القياسي الذي سجله، أمس الأول الاثنين، عند 1945,72 دولار، للمرة الأولى من سبتمبر/ أيلول 2011.

وتراجع سعر الأونصة قرابة الساعة 06,00 ت غ، أمس الثلاثاء، إلى نحو 1942 دولاراً، وارتفع سعر الذهب بأكثر من 25% منذ مطلع العام.