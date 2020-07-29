انخفاض أرباح «مصرف عجمان» إلــى 42.9 مليــون درهــم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انخفضت أرباح «مصرف عجمان» إلى 42.9 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح قدرها 87.9 مليون درهم في الفترة المقابلة من عام 2019. وأرجع المصرف سبب انخفاض الأرباح إلى انخفاض صافي الإيرادات التشغيلية بنسبة 10% لتصل إلى 278.9 مليون درهم مقابل 311.5 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

يعود انخفاضات الأرباح أيضاً إلى زيادة انخفاض القيمة المحملة على الموجودات المالية بنسبة 26% لتصل إلى 94.4 مليون درهم مقارنة ب 75.2 مليون درهم خلال الفترة المماثلة نفسها من العام السابق.