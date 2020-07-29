تباطؤ نمو أسعار المنازل في الولايات المتحدة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تباطأ نمو أسعار المنازل في الولايات المتحدة بعكس توقعات المحللين خلال مايو/أيار الماضي.

وكشفت بيانات صادرة عن مؤشر «ستاندرد آند بورز - كايس شيللر»، أمس الثلاثاء، أن أسعار المنازل في 20 مدينة أمريكية ارتفعت بنسبة 3.7% خلال مايو/أيار على أساس سنوي، مقابل صعود 3.9% في الشهر السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن أسعار المنازل في 20 مدينة أمريكية سترتفع بنسبة 4.1% خلال نفس الفترة.

وعلى الصعيد الوطني، ارتفعت أسعار المنازل في الولايات المتحدة بنسبة 4.5% في مايو/أيار الماضي مقابل 4.6% المسجلة في الشهر السابق له.