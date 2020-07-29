1.6 مليون أرباح «فيدلتي» بارتفاع 116%



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أرباح شركة التأمين «فيدلتي المتحدة» 116% إلى 1.597 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 737.78 ألف درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، فيما كشفت عن تكبدها خسائر متراكمة بنحو 24.59 مليون درهم أو ما نسبته 24.6% من رأس المال مع نهاية النصف الأول، متوقعة تقليل الخسائر إلى أقل من 20% من رأس المال مع نهاية العام الجاري.