شكرا لقرائتكم خبر عن 1.6 مليون أرباح «فيدلتي» بارتفاع 116% والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أرباح شركة التأمين «فيدلتي المتحدة» 116% إلى 1.597 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 737.78 ألف درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، فيما كشفت عن تكبدها خسائر متراكمة بنحو 24.59 مليون درهم أو ما نسبته 24.6% من رأس المال مع نهاية النصف الأول، متوقعة تقليل الخسائر إلى أقل من 20% من رأس المال مع نهاية العام الجاري.
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