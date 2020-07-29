انخفاض حاد في أرباح «ماكدونالدز»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت أرباح شركة «ماكدونالدز» خلال الربع الثاني من العام الجاري بأكثر من التقديرات، كما جاءت وتيرة هبوط المبيعات العالمية أسوأ من التوقعات.

وكشفت نتائج أعمال الشركة العاملة في مجال الأغذية والمشروبات الصادرة أمس الثلاثاء، أنها حققت صافي أرباح بقيمة 483.8 مليون دولار (65 سنتاً لكل سهم) في الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو/حزيران الماضي، وهو أقل من الأرباح المسجلة في الربع المماثل من العام الماضي والبالغة 1.516 مليار دولار (1.97 دولار للسهم الواحد).

وبلغ نصيب السهم من الأرباح المعدلة بعد استبعاد البنود غير المتكررة 66 سنتاً في الربع الماضي، مقارنة مع توقعات المحللين البالغة 74 سنتاً لكل سهم. وتشمل نتائج الأعمال الفصلية 200 مليون دولار في استثمارات دعم الامتياز التجاري.

وتراجعت إيرادات «ماكدونالدز» إلى 3.76 مليار دولار في الربع المنتهي في يونيو/حزيران الماضي مقابل 5.41 مليار دولار إيرادات محققة في الربع نفسه قبل عام.

لكن مع ذلك جاءت الإيرادات أعلى من توقعات المحللين البالغة 3.70 مليار دولار.

وتراجعت المبيعات العالمية للشركة الأمريكية بنحو 23.9% في الربع الماضي، في حين انخفضت المبيعات داخل الولايات المتحدة 8.7%.

وبحسب تقديرات المحللين، كان من المتوقع أن تنخفض المبيعات العالمية بنحو 22.8%.