مشتريات انتقائية تدعم الأسهم.. و«المحافظ» تضخ 77 مليون درهم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:مهند داغر



تدفقت سيولة انتقائية في الأسهم المحلية بجلسة، أمس الثلاثاء؛ حيث استهدفت في المقام الأول كلاً من «أرابتك» و«طاقة» اللذين استحوذا على 20% من إجمالي التداولات، في وقت تماسكت مؤشرات الأسواق قرب إغلاقاتها السابقة مع ارتفاع سوق دبي 0.19%، وانخفاض «أبوظبي» 0.15%، فيما ضخت المحافظ 77 مليون درهم كمحصلة شراء في السوقين.

وواصل «أرابتك» حصد المكاسب، مرتفعاً بالحد الأعلى لليوم الثاني على التوالي بنسبة 14.65% عند مستوى 1.33 درهم، مستقطباً 85.5 مليون درهم من خلال التداول على 67.6 مليون سهم.

وعاد «طاقة» ليتزعم تداولات سوق العاصمة ب29.4 مليون درهم، وقفز 11.5% إلى مستوى 1.26 درهم؛ من خلال التداول على 24 مليون سهم.

وتحرك سهم «دبي المالي» إيجاباً بتداولات بقيمة 25.46 مليون درهم، عبر التداول على 30 مليون سهم، وارتفع 2.1% عند 0.832 درهم، مع ارتفاع أرباح الشركة بنهاية النصف الأول بنسبة 21%.

وعلى صعيد الأسهم القيادية ارتفع «إعمار العقارية» في سوق دبي 1.56% إلى مستوى 2.59 درهم، وبسيولة بلغت 35.4 مليون، وعبر التداول على 13.7 مليون سهم، فيما اجتذب «أبوظبي الأول» 28.3 مليون درهم في سوق العاصمة، وأغلق مستقراً عند 10.96 درهم.

واجتذبت الأسهم سيولة إجمالية بقيمة 576 مليون درهم، منها 420 مليون درهم في دبي، و150 مليون درهم في أبوظبي والكميات المتداولة من الأسهم 516 مليون سهم توزعت بواقع 391.5 مليون سهم في دبي، و124.6 مليون سهم في أبوظبي.



سوق دبي



وارتفع مؤشر سوق دبي المالي 0.19% إلى مستوى 2065.3 نقطة مع ارتفاع المؤشرات القطاعية لأسهم العقار والاستثمار والسلع.

وصعد قطاع العقار 0.91% مع صعود «أرابتك» 14.65% و«إعمار العقارية» 1.56% و«إعمار للتطوير» 0.96%؛ وذلك مقابل نزول «داماك» 0.95% و«ديار»2.11% و«إعمار مولز» 0.73% و«الاتحاد العقارية» 2.7%.

وزاد قطاع الاستثمار 1.62% مدفوعاً بمكاسب «سوق دبي المالي» بنسبة 2.08% و«دبي للاستثمار» 1.77% فيما نزل «شعاع كابيتال» 2.93%. وعلى العكس، نزل قطاع البنوك 0.32% نتيجة نزول «الإمارات دبي الوطني» 1.44% على الرغم من عودة «دبي الإسلامي» للمكاسب بنسبة 0.79%.

وهبط قطاع النقل 0.62% نتيجة هبوط «أرامكس» 1.2% في وقت ارتفع «الخليج للملاحة» 0.19% واستقر «العربية للطيران» من دون تغيير.



سوق أبوظبي

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من جانبه انخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.15% إلى مستوى 4324.32 نقطة مع نزول المؤشرات القطاعية لأسهم البنوك والاتصالات والتأمين والصناعة.

وهبط قطاع البنوك 0.15% بعد انخفاض «أبوظبي التجاري» 2.33%، على الرغم من ارتفاع «أبوظبي الإسلامي» 0.27% واستقرار «أبوظبي الأول» من دون تغيير.

ونزل قطاع الاتصالات 0.47%.

كما صعد قطاع الطاقة 1.9% مدعوماً بارتفاع «طاقة» بنسبة 11.5% و«أدنوك للتوزيع» 0.32%، مقابل نزول «دانة غاز» 0.96%.

وزاد قطاع الاستثمار 0.2% مع نمو «إشراق» 10.45% و«الواحة كابيتال» 4.72% فيما نزل «العالمية القابضة» 0.97%.



توجه السيولة



وتصدر «أرابتك» التداولات في سوق دبي، تلاه «غلفا للمياه» بسيولة بقيمة 71.6 مليون درهم، وأقفل عند 16.85 درهم، ثم «إعمار العقارية» في المركز الثالث.

وفي سوق أبوظبي، جاءت الصدارة ل«طاقة»، تلاه «أبوظبي الأول»، ثم «العالمية القابضة» مستقطباً نحو 15 مليون درهم من التداولات ليغلق عند 32.58 درهم.

وسجل «أرابتك» الارتفاع الأكثر في سوق دبي، بينما كان التراجع الأكثر من نصيب «السلام القابضة» وبنسبة 3.04% إلى مستوى 0.255 درهم.

وفي سوق أبوظبي، تصدر الارتفاعات سهم «طاقة»، بينما تصدر الترجعات «جلفار» بنسبة 4.39% ليغلق عند 1.09 درهم.



المؤسسات



من جهتها، اتجهت المحافظ الاستثمارية نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 77 مليون درهم محصلة شراء، منها 74 مليون درهم محصلة شراء في دبي،

ونحو 3 ملايين درهم محصلة شراء في أبوظبي.