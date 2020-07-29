65 مليــون درهــم أربـــاح «الفجيرة الوطني» بانخفاض 81.8%



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجل بنك الفجيرة الوطني صافي ربح بلغ 65.1 مليون درهم لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020، بانخفاض قدره 81.8٪ مقارنة بمبلغ 357.1 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2019 بعد استيعاب المستوى المرتفع من المخصصات المطلوبة لاستيعاب ظروف السوق الاستثنائية الحالية. في حين ارتفع الدخل الشامل الآخر لبنك الفجيرة الوطني لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020 بمقدار 71.4 مليون درهم على خلفية التحسن في الاستثمارات المصنفة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر.

واستقرت الإيرادات التشغيلية عند 755.6 مليون درهم بانخفاض 10.2٪ مقارنة بمبلغ 841.5 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2019 على الرغم من التباطؤ الاقتصادي الكبير الناجم عن الوباء وما أعقبه من الإغلاق والإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويعكس الأداء التشغيلي الضغط الهبوطي الكبير على الهوامش والتباطؤ في الأنشطة الاقتصادية التي يتم تخفيفها من خلال إجراءات الإدارة لحماية الأعمال الرئيسية، واستقر صافي إيرادات الفوائد وصافي الإيرادات من أنشطة التمويل والاستثمارات الإسلامية وصافي الرسوم والعمولات والإيرادات الأخرى عند 511.9 مليون درهم و 156.7 مليون درهم على التوالي مقارنة بمبلغ 563.3 مليون درهم و 198.4 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2019.

وحقق بنك الفجيرة الوطني أرباحاً تشغيلية بلغت 521.4 مليون درهم للنصف الأول من العام المنتهي في 30 يونيو 2020 مقارنة بمبلغ 567 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2019.

وقالت الدكتورة رجاء القرق، نائب رئيس مجلس إدارة البنك، قائلة: «شهد النصف الأول من عام 2020 اضطراباً غير مسبوق يضاف إلى التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي والتي تضمنت إجراءات الإغلاق والإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، واضطرابات سلسلة التوريد، وتقلب أسعار الأسهم والسلع، وانخفاض أسعار الفائدة وما يترتب على ذلك من ضغوط ائتمانية تؤدي جميعها إلى خلق ضغوط سلبية كبيرة على بيئة الأعمال.