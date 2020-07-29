الدور الحاسم للعنصر البشري لا يلغيه «الروبوت»

أكد اثنان من كبار الخبراء في القطاع الصناعي، خلال مشاركتهما في أحد الحوارات الافتراضية التي تنظمها القمة العالمية للصناعة والتصنيع 2020، أنه وعلى الرغم من أن التطور الكبير في الروبوتات وفي تقنية الذكاء الاصطناعي؛ سيحدث تغييراً كبيراً في عمليات الشركات الصناعية، فإنها لن تستغني عن الدور الحاسم للعنصر البشري فيها، على الأقل في المستقبل المنظور. وشدد الخبيران على ضرورة توجه الشركات الصناعية لتوظيف التكنولوجيا؛ بهدف تعزيز الأنشطة البشرية، وجعلها أكثر أماناً، خاصة وأن الفترة الأخيرة شهدت اهتماماً متزايداً بأتمتة العمليات، وتوظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في القطاع الصناعي.

وقال بول ويلينر، نائب رئيس شركة «ديلويت»: لم نشهد التوقعات بتحول كافة العمليات الصناعية إلى عمليات مؤتمتة في الفترة الأخيرة فحسب؛ بل إن العديد من الخبراء قد توقعوا ذلك منذ أكثر من 100 عام تقريباً. ومع ذلك، فقد أظهرت العديد من الدراسات أن بعض الخدمات والعمليات في القطاع الصناعي لن تتم الاستعاضة فيها عن العامل البشري ولن يكون الروبوتات بديلاً له؛ بل سيتم تطويرها وتحسينها؛ من خلال توظيف الأتمتة.

ويرى ويلينر أن وباء كورونا؛ سيسهم في تسريع التحول نحو أتمتة بعض المهام؛ مثل: الأعمال المتكررة، ومعالجة المواد، والأنشطة الخطرة، وغيرها من الأعمال، إلا أن هذا التحول سيسهم في تعزيز الأنشطة البشرية، وبالتالي زيادة الإنتاجية والكفاءة والسلامة.