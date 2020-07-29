الإمارات تصنع أول مليون كمامة «N95» في «ستراتا»

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أعلنت شركة هانيويل وشركة ستراتا للتصنيع، المملوكة بالكامل لمبادلة للاستثمار، عن تحقيق إنجاز يتمثل في نجاحهما بصناعة أول مليون كمامة «N95» في شركة ستراتا بمدينة العين.

ويهدف التعاون إلى تقديم معدات الوقاية الشخصية (PPE) للعاملين في الخطوط الأمامية بالقطاع الصحي في دولة الإمارات، وتحويل الدولة إلى دولة مصدرة عالمياً للكمامات، في إطار الجهود للحد من انتشار فيروس كوفيد-19.

وتعمل «ستراتا» منذ بدء عمليات الإنتاج بكامل طاقتها لتحقيق هدفها السنوي في إنتاج أكثر من 30 مليون كمامة. يضم فريق العمل المشترك بين شركة هانيويل و«ستراتا للتصنيع» 70 فرداً يعملون على زيادة الإنتاج اليومي لمعدات الوقاية الشخصية، بهدف تلبية الاحتياجات المحلية المتزايدة، ودعم الاحتياجات الدولية في المستقبل.

وقال ميروسلاف كافيدسيف، نائب الرئيس والمدير العام لشركة هانيويل «لحلول السلامة والإنتاجية» لمنطقة الشرق الأوسط وروسيا وتركيا وإفريقيا: من خلال شراكتنا القيمة وطويلة الأمد مع «ستراتا»، إلى جانب خبراتنا في إنتاج تقنيات لسلامة العمال، تمكنا من التعاون بسرعة لتقديم معدات الوقاية الشخصية الأساسية للمهنيين الطبيين، والمجتمع في دولة الإمارات.

وأكد ميروسلاف كافيدسيف التزام شركة هانيويل بحماية العمال حول العالم، حيث تتطلع الشركة إلى تزويد الأسواق المحلية والإقليمية والدولية بالملايين من كمامات N95 التي تعد من المعدات الأساسية خلال هذه الأوقات الصعبة.

وقال إسماعيل علي عبدالله، الرئيس التنفيذي لشركة «ستراتا للتصنيع»: نفخر بتحقيق هذا الإنجاز المهم المتمثل في إنتاج أول مليون كمامة مخصصة للعاملين في قطاع الرعاية الصحية ولأفراد المجتمع في دولة الإمارات، وذلك بما يُسهم في جهود الحد من انتشار كوفيد-19، حيث تمكنا عبر التعاون مع شركة هانيويل من إنشاء وتوفير خط كمامات N95 بسرعة بعد ارتفاع حجم الطلب العالمي على معدات الوقاية الشخصية الأساسية في ظل الوباء بشكل غير مسبوق. ونأمل أن يكون هذا الإنجاز مبادرة للعديد من الإنجازات المقبلة، فيما نضطلع بدورنا في تحويل دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مُصدر عالمي لمستلزمات الوقاية الشخصية.