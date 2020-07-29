«مرحبا» تعزز حضورها بتوسعة صالاتها في دبي وجنيف

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

تواصل «مرحبا»؛ جناح خدمات الضيافة في المطارات التابع ل«دناتا»، خطتها التوسعية عالمياً في العامين 2020 و2021 لخدمة المسافرين في دبي والعالم؛ من خلال افتتاح صالة جديدة في جنيف السويسرية، وتوسعة صالة في مطار دبي الدولي؛ وذلك على الرغم من التحديات التي يشهدها قطاع الطيران في العالم؛ بسبب «كوفيد-19».

وقال جعفر داود، نائب رئيس أول «دناتا» لخدمة شركات الطيران خلال لقاء صحفي أمس الثلاثاء «عن بُعد»، إن «مرحبا» تواصل توسعها عالمياً من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية لصالة في مطار دبي الدولي بنسبة 30% من خلال إضافة 110 كراسي، بمساحة تزيد على 400 متر مربع.

وأضاف داود: ستتم إضافة صالة جديدة في جنيف بسويسرا خلال العام الجاري بطاقة استيعابية تصل إلى 90 كرسياً بمساحة إضافية تزيد على 400 متر مربع، مشيراً إلى أن عام 2021 سوف يشهد افتتاح صالات جديدة في أسواق في العالم.

وأشار إلى أن «مرحبا» أعادت افتتاح 4 صالات لها في مطار دبي و«مالبورن» و«سنغافورة»؛ وذلك في إطار العودة التدريجية، وتخفيف القيود؛ بسبب جائحة كورونا؛ «كوفيد-19»، موضحاً أنها تستعد لافتتاح بقية الصالات؛ وذلك وفقاً لظروف المطارات وقوانين البلدان والطلب من المسافرين.

ولفت إلى أن هنالك طلباً من قبل المسافرين على الخدمات التي توفرها «مرحبا»، وخاصة مع الإجراءات الاحترازية المتبعة التي تعطي المسافرين ثقة بعملية السفر، وخاصة في الظروف الصحية التي يمر بها العالم، موضحاً: إن كل الأسواق التي تخدمها «مرحبا» تعمل بطاقة جيدة.