«الاتحاد لائتمان الصادرات» تدعم سيراميك رأس الخيمة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت الاتحاد لائتمان الصادرات، عن تقديم حلول مالية وتأمينية لشركة سيراميك رأس الخيمة؛ وذلك لدعم خططها نحو النمو على الصعيد العالمي.

من شأن هذه الحلول المالية التي ستقدمها الاتحاد لائتمان الصادرات، أن تعزز تنافسية سيراميك رأس الخيمة على الصعيد العالمي، وتُرسخ موقعها الرائد في هذا المجال، تماشياً مع استراتيجيتها نحو النمو. والجدير بالذكر أن شركة سيراميك رأس الخيمة توظف ما يزيد على 12 ألف موظف من 40 دولة؛ وذلك داخل وخارج دولة الإمارات.

وقد وقعت شركة سيراميك رأس الخيمة بوليصة شاملة؛ لحماية الائتمان، والتي من شأنها أن تحميها ضد المخاطر التجارية مثل: إفلاس المشتري أو تخلفه عن السداد، وكذلك من المخاطر السياسية التي قد تنشأ في البلدان التي تعمل فيها.

إن الحد من المخاطر التي قد تواجهها شركة سيراميك رأس الخيمة؛ سيساعدها على دخول أسواق عالمية جديدة، لا سيما أنها تقدم منتجاتها إلى ما يزيد على 150 دولة؛ من خلال فروعها المتواجدة في أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا وأمريكا الشمالية والجنوبية، إضافة إلى أستراليا.

ومن خلال الاستفادة من حلول حماية الائتمان التجاري التي تقدمها الاتحاد لائتمان الصادرات، ستتمكن شركة سيراميك رأس الخيمة من الحصول على تمويلات أكبر من البنوك، ممّا يدعم خططها التي تهدف إلى تحقيق النمو.



دعم الشركات الإماراتية



وتأكيداً على التزام شركة الاتحاد لائتمان الصادرات بدعم الشركات الإماراتية بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتسريع التنويع الاقتصادي ودعم القطاعات غير النفطية، قال ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات: سعيدون بدعم شركة سيراميك رأس الخيمة التي تؤكد نجاح دولة الإمارات ومكانتها المرموقة، من خلال منتجاتها المبتكرة عالية الجودة. وبصفتها شركة رائدة تقدم منتجات عالمية متميزة، فإن شركة سيراميك رأس الخيمة تبرهن على إمكانات دولة الإمارات التي تؤهلها لحيازة مراتب متقدمة في ريادة القطاعات الاستراتيجية على مستوى العالم.

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ثلاثة عقود من التميز



من جانبه، قال عبد الله مسعد، الرئيس التنفيذي لشركة سيراميك رأس الخيمة: مع احتفالنا بمرور ثلاثة عقود على التميز في قطاع إنتاج السيراميك، نفخر بكوننا شركة عالمية وواحدة من أفضل العلامات التجارية التي تتخذ دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً رئيسياً لها. وفي حين أننا نعمل على تعزيز مكانتنا كشركة رائدة عالمياً في مجال السيراميك والخزف الحجري، فإننا نشعر بالسعادة بعقد هذه الشراكة الاستراتيجية مع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات.

وأكد ماهان بولورشي، العضو المنتدب لحلول الائتمان العالمية لمنطقة الشرق الأوسط والمراكز الدولية في شركة هاودن للتأمين، أن شركة الاتحاد لائتمان الصادرات هي شريك موثوق لدعم نمو شركة سيراميك رأس الخيمة، مسلطاً الضوء على أهمية أدوات الحد من المخاطر التي تقدمها الشركة.



الوسيط المسؤول



إن شركة هاودن للتأمين، وهي الوسيط المسؤول عن الاتفاقية بين الاتحاد لائتمان الصادرات وسيراميك رأس الخيمة، تمثل شركة الوساطة التابعة لمجموعة هايبريون للتأمين، وهي أكبر مجموعة تأمين في العالم مملوكة من قبل الموظفين العاملين في المجموعة. يُذكر أن مجموعة هايبريون للتأمين تدير أكثر من 8 مليارات دولار لعملائها، ويعمل فيها أكثر من 5000 موظف في 121 مكتباً في جميع أنحاء العالم.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستوفر الاتحاد لائتمان الصادرات تغطية ضد مخاطر عدم السداد التي قد تواجهها شركة سيراميك الخيمة عند العمل مع المشترين المذكورين في بوليصة التأمين الموقعة.