دبي تشهد 3000 عملية تغيير للطواقم البحرية في المياه الإقليمية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

استكمالاً لنجاح التعاون بين «سلطة مدينة دبي الملاحية» و«الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب- دبي» لتسهيل عمليات تبديل طواقم السفن؛ تم تسجيل نحو 3000 عملية؛ لتغيير الطواقم البحرية ضمن المياه الإقليمية، بواقع 1700 قادم، و1300 مغادر منذ إعلان سلطة مدينة دبي الملاحية مؤخراً استئناف عمليات تبديل الطواقم البحرية، في خطوة عززت ريادة دبي ملاذاً آمناً للبحارة المحتجزين لعدة شهور على متن السفن؛ بسبب الجائحة العالمية لفيروس «كورونا» المستجد.

وشهدت موانئ ومناطق رسو في الإمارة نشاطاً ملموساً؛ وذلك عقب قرار «سلطة مدينة دبي الملاحية» السماح بمعاودة إجراءات تبديل أفراد طواقم السفن في موانئ ومناطق الرسو ضمن المياه الإقليمية لإمارة دبي، شريطة الامتثال التام لاشتراطات «هيئة الصحة بدبي» ومواءمة جدول رحلات الطيران المعتمدة في دولة الإمارات. وتواصل الجهات المختصة استلام مئات الطلبات لتغيير الطواقم من مختلف الجنسيات، مع التنسيق عن كثب مع سلطات الموانئ و«الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية» وشركات الطيران و«هيئة الصحة بدبي»؛ لتسهيل الإجراءات الضامنة لإنهاء معاناة الطاقم البحري، باعتبارها أولوية قصوى.

وأوضح الشيخ سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي ل«سلطة مدينة دبي الملاحية»، بأنّ تنامي نشاط تبديل طواقم السفن ضمن المياه الإقليمية؛ يعكس الثقة المتنامية بدبي؛ باعتبارها قوة مؤثرة على الخريطة البحرية العالمية.