«لـولـو هـايبـر مـاركـت» تفتتـح فرعهـا الثـانـي في القـاهـرة

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افتتحت مجموعة اللولو، «الهايبر ماركت» الثاني في العاصمة المصرية القاهرة، وسيساهم هذا الفرع في تعزيز تواجد المجموعة في قطاع البيع بالتجزئة في منطقة شمال إفريقيا. ويقع المتجر الجديد الذي يعد رقم 190 حول العالم، في منطقة «ذا ديستريكت مول» في شيراتون مصر الجديدة في العاصمة المصرية، وقد تم الافتتاح رسمياً بحضور د.علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، ود.إبراهيم عشماوي نائب الوزير، وراشد عبدالله، السكرتير الأول بسفارة الإمارات في مصر، وشهد الافتتاح افتراضياً يوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة لولو العالمية.
وقال يوسف علي موسليام، بهذه المناسبة: «تلتزم مجموعة اللولو بخططها التوسعية رغم الظروف والتحديات الراهنة بسبب جائحة كوفيد 19، وكما خططنا سابقاً خصصنا مبلغ 500 مليون دولار لتشييد 10 هايبر ماركت ومراكز لوجستية في مصر».
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