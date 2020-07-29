شكرا لقرائتكم خبر عن سلطة دبي للخدمات المالية تحذر من الهجمات السيبرانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقطبت منصة المعلومات المتعلقة بالتهديدات السيبرانية الخاصة بسلطة دبي للخدمات المالية أكثر من 130 شركة من الشركات المرخصة والشركات المسجلة في مركز دبي المالي العالمي وذلك منذ إطلاقها خلال شهر يناير. وقد زودت المنصة الأعضاء بمعلومات ومؤشرات تقنية حول العديد من التهديدات السيبرانية، بمتوسط 160 تهديداً جديداً في الأسبوع.
وتعمل المنصة منذ إطلاقها على جمع المعلومات حول جهات التهديد التي تستهدف منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وعلى وجه الخصوص دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد اندرجت أبرز التهديدات المؤثرة في القطاع المالي تحت ثلاث فئات رئيسية، وهي (1) الاستهداف المباشر لعملاء البنوك للحصول على بيانات عن بطاقات الائتمان والبيانات المصرفية؛ (2) هجمات الفدية الخبيثة ؛ و (3) استهداف القطاع المالي من قبل مجموعات الجرائم الإلكترونية.
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