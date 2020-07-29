تعرف على المجمعات الصناعية الجديدة فى 10 معلومات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد إعلان الحكومة اقتراب الانتهاء من تنفيذ المجمعات الصناعية الجديدة، عقب اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، لمتابعة الموقف التنفيذى الخاص بإقامة مجمعات صناعية للصناعات المتوسطة والصغيرة فى عدد من المحافظات، يقدم الخليج 365 أهم المعلومات عن المجمعات الصناعية الجديدة. 1- إنشاء 13 مجمعا صناعيا فى 12 محافظة. 2- المجمعات توفر 4 آلاف و311 وحدة صناعية للشباب. 3- الوحدات الجديدة ستكون بنظام الإيجار والمتر بـ20 جنيها. 4- هدف المجمعات هو دمج الاقتصاد غير الرسمى ودعم الصناعات الصغيرة. 5- ستتيح الحكومة تمويلات لشراء هذه الوحدات عبر بروتوكولات مع البنوك. Advertisements 6- نقل الورش الصغيرة للمجمعات لتقنين أوضاعها. 7- انتهاء دفعة من الجمعات نهاية العام الحالى. 8- محافظة الفيوم وحددها تستحوذ على مجمعين من الـ13. 9- التقديم للمجمعات سيكون من خلال هيئة التنمية الصناعية. 10- تسهيلات كبيرة من وزارة الصناعة لصغار المستثمرين عند التخصيص. وأكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى أهمية المجمعات الصناعية فى زيادة الإنتاج والتصدير، وكذا توفير فرص العمل لأبناء المحافظات المختلفة، حيث تنتشر المجمعات فى مختلف محافظات مصر، مشددا على ضرورة المتابعة المستمرة لمراحل التنفيذ النهائية، وتجهيز المرافق والخدمات، والطرح على المستفيدين طبقا للأنشطة التى تم تحديدها.

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