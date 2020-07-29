شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة فى شركة النصر للمسبوكات بسبب عدم صرف رواتب مايو ويوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد شركة النصر للمسبوكات بإمبابة ازمة كبيرة بين العاملين بالشركة ومجلس الإدارة وذلك بسبب عدم صرف رواتب العاملين بالشركة عن شهرى مايو يوليو.

وأكد عمال أنهم سيتقدمون بشكوى إلى رئاسة الوزراء لصرف رواتبهم المستحقة، مشيرين إلى أن المجلس لم يصرف لهم العلاوات ولا حتى نسبة الأرباح المقررة والتي تبلغ 26% للعاملين بسبب رفض مجلس الإدارة.

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ويطالب عشرات العمال بالشركة صرف رواتبهم وحقوقهم المادية، الحكومة بالتدخل وإنقاذ العاملين من تجميد الإدارة لحقوقهم الماضية ، وأشاروا إلى أنه تم صرف رواتب عمال فرع الشركة بالإسكندرية منذ 10 أيام.