خبير اقتصادى: افتتاح مجمع الغزل والنسيج بالروبيكى انطلاقة كبيرة للصناعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الخبير الاقتصادى أشرف بدوى أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى لمجمع الروبيكى يمثل انطلاقة كبيرة للصناعة، ولا سيما صناعة الغزل والنسيج تعد كثيفة العمالة، وتحرك الاقتصاد كله بداية من زراعة القطن حتى تصنيع الملابس.

وتم إنشاء مجمع للغزل والنسيج بالروبيكي على مساحة 430 فدانا، يتكون من 7 مصانع، بطاقة إنتاجية 1557 طنا من الغزل الرفيع، ومصنع للغزل السميك، ومصنع لأعمال التريكو، وهذا المصنع يوفر 1350 فرصة عمل مباشرة جديدة.

وتنضم 6 مصانع جديدة للغزل والنسيج بمدينة الروبيكى، والتي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث يضم المجمع الصناعى الجديد بالروبيكى فى مرحلته الأولى 6 مصانع، هى مصنع الغزل الرفيع وآخر للغزل السميك، و3 مصانع لتحضير النسيج وللنسيج الدائرى والمستطيل، وآخر للصباغة والطباعة، مجهزة بأحدث الماكينات التى تم استيرادها من أكبر وأهم الشركات العالمية المتخصصة فى هذا المجال، لتعمل وفق أحدث النظم والبرامج التكنولوجية.

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وأضاف أشرف بدوى، لـ"الخليج 365" أن افتتاح المصانع بشرة خير لتدشين مشروع تطوير شركات الغزل والنسيج بتكلفة تصل لنحو 21 مليار جنيه بمجمعات صناعية كبيرة ودمج شركات الغزل والنسيج والقطن فى 10 شركات قوية وقادرة على المنافسة بشكل كبير.

وأضاف أن إنشاء المصانع يتزامن مع تجربة زراعة القطن قصير التيلة مما يعنى توفير المادة الخام بشكل كبير الصناعة بدلا من استيرادها من الخارج، موضحا أن تطوير الصاعى يضع مصر بين كبرى الدول المتاحة والمصدرة ويضيف كثيرا الدخل القومى.