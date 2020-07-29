شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الجيزة يراهنون علي رؤية المرشح أحمد دياب في تطوير الرياضة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دارات عجلة انتخابات مجلس الشيوخ ولن تتوقف، ومنذ اللحظة الأولي المرشح الفردي لحزب مستقبل وطن في الجيزه أحمد دياب قدم نفسه كدينامو لا يهدأ، يتحرك في كل مكان وكل اتجاه ، سواء داخل أروقة الحزب أو بين المواطنين

وفي جلسه هامة عقدت اليوم عقدت لدعم أحمد دياب، مع أمين شباب محافظة الجيزة وأمناء المراكز ال٢١ كان واضحا أن دياب الوجه الشاب الذي يراهن عليه حزب مستقبل وطن منحازا إلي جيله ومصمما علي أن يصنع صورة وتجربة حزبية ونيابية تليق به وبهم.

تحدث دياب في الإجتماع مطمئنا الشباب ومؤكدا علي أن الشباب والرياضة هو ملف علي قائمة أولوياته خصوصا وان هذه هي رؤية القيادة السياسية.

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وناقش أحمد دياب مع الحضور كافة الاقتراحات والمشاكل والافكار المستقبلية التي تدعم هذا الإتجاه وتضمن سرعة التنفيذ وتحقيق مردود قوي علي الأرض ، وأوضحت الجلسة وكلمات الحضور مدي الثقة التي يتمتع بها أحمد دياب بين الشباب وكيف يضعون بين ايديه أملا كبير فيما يخص تطوير الملف الرياضي بأشكاله المختلفة خصوصا التعليم الرياضي التي يسعي دياب لوضع رؤية لمنظومة كبيرة تهتم بالتعليم الرياضي ، وأشر الشباب من الحاضرين إلي أن رؤية دياب لملف الشباب والرياضة تختلف كثير عن ما كان مطروحا من قبل بأنها رؤية شاملة .

وتضع الإهتمام بالرياضة كأساس للحياة وليس جزءا منها وهو ماظهر في اهتمام دياب بتطوير مراكز الشباب وتحويلها لمراكز للخدمة المجتمعية، من أجل تقديم الثقافة والفنون والأنشطة المختلفة للأسرة، وتطوير البنية التحتية ويعمل نقلة نوعية في مجال الرياضة في مصر.

جدير بالذكر أن المرشح أحمد دياب أثبت تميزه علي ساحة العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ بعدما تلقي حملات دعم ضخمة من رموز الرياضة والمجتمع في مصر ، بشكل يؤكد أنا احد أبرز الوجوه الشابة المرشحة تواجدا وفاعلية علي الأرض بسبب ماحققه من انجازات خلال الفترة الماضية.