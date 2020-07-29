شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 28-7-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 28-7-2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 262 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 582.948 مليار جنيه.





إيقاف تداول 11 شركةقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 11 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو، حق الاكتتاب لشركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريلك، جنوب الوادي للأسمنت، أسمنت سيناء، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، أسمنت بورتلاند طرة المصرية، العربية للصناعات الهندسية، دلتا للإنشاء والتعمير، المجموعة المصرية العقارية، العبوات الطبية، رواد السياحة. البورصة تخسر 262 مليون جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 262 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 582.948 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 298 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 29.9 ألف عملية لعدد 169 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 72.64% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 19.56%، والعرب على 7.8% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 42.52% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 57.47%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 17.2 مليون جنيه، 372.1 ألف جنيه، 28 مليون جنيه، 58.8 مليون جنيه على التوالي، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 47.2 ألف جنيه، 28 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 10568 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 1786 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 12365 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 4045 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 1514 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 2320 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 704 نقطة.

وصعدت أسهم 61 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 75 شركة، ولم تتغير مستويات 33 شركة.

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طلعت مصطفىأعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، عن اجتماع مجلس إدارة الشركة، أمس الاثنين، بمقر الشركة برئاسة هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، وتمت الموافقة على اعتماد مجلس الإدارة السابق والمنعقد في 20 مايو لعام 2020، واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو لعام 2020.

وبحسب إفصاح مجموعة طلعت مصطفى القابضة للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، بلغ رصيد الوحدات المباعة ولم يتم تسليمها للعملاء في 30 يونيو لعام 2020 مبلغ وقدره 48.5 مليار جنيه تقريباً مقابل 48 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، والناتجة عن الاستمرار في تطوير الاستراتيجية البيعية للمجموعة، وسوف يتم إثبات تلك الإيرادات كإيرادات في قائمة الدخل عند تسليم تلك الوحدات وفقاً للجدول الزمني للتسليم خلال الفترة من 2020 حتى 2023.

وبلعت الإيرادات الإجمالية المحققة خلال النصف الأول من عام 2020 حوالي 4.582 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 4.942 مليار جنيه محققة خلال نفس الفترة من عام 2019، بنسبة انخفاض 7%، ويرجع الانخفاض بصورة أساسية إلى انخفاض الإيرادات المحققة من النشاط الفندقي نتيجة لاستمرار الآثار السلبية لتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، خلال الربع الثاني من عام 2020، وتداعياته السلبية على قطاع السياحة والسفر من خلال الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذه من دول العالم والخاصة بتعليق حركة الطيران وحظر التجوال، الذي امتد على مدار الربع الثاني، مما ترتب عليه إغلاق الفنادق، مع إعادة التشغيل بصورة تدريجية بدءً من أول يونيو مما انعكس ذلك على نسب الإشغال المحلية والعالمية، ونتج عن ذلك انخفاض متوسط نسبة الإشغال، وبالتالي الإيرادات المحققة من قطاع الفنادق.

وأضافت المجموعة، أن صافي الربح المجمع بعد الضرائب والحقوق غير المسيطرة بلغ 705 مليون جنيه تقريباً في النصف الأول من عام 2020 مقابل 812 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة انخفاض 13%، ويرجع الانخفاض بصورة رئيسية نتيجة أثر الانخفاض في إيرادات قطاع الفنادق، وبلغ صافي الربح الشركة المستقلة (دون نتائج أعمال الشركات التابعة) في النصف الأول من عام 2020 مبلغ 69 مليون جنيه مقارنة بحوالي 56 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 22.5%.

وبالنسبة للمبيعات، حققت مجموعة طلعت مصطفى مبيعات عقارية خلال النصف الأول من عام 2020 بلغت حوالي 4.452 مليار جنيه، رغم أثر الإجراءات الاحترازية التي تم فرضها بدءً من شهر مارس والإجراءات المرتبطة به، وقدر أثرت على تحركات وتعاملات العملاء.





مستشفى كليوباتراقالت المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية، إن wasatch frontier emerging small countries fundK ، باع 2.022 مليون سهم في رأسمال شركة مستشفى كليوباترا، وأن الصندوق نسبة ملكية المساهم قبل التنفيذ 0.47%، ونسبة ملكية المساهم والمجموعات المرتبطة بعد التنفيذ 4.95%، وبلغت القيمة الإجمالية للصفقة بلغت 9.5مليون جنيه بمتوسط سعر بيع 4.68 جنيه للسهم.