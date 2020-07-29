شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير من وكالة موديز للاقتصاد التركى: سيتلقى ضربة قوية قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وكالة التصنيف الائتمانى العالمية موديز تحذيراً خطيرا متعلقا بتركيا، وذلك عقب هبوط الليرة التركية بشكل كبير مقابل الدولار واليورو في الأيام الأخيرة.

وبحسب المعلومات الواردة قامت الحكومة التركية بإنفاق ملياري دولار خلال يومين لكبح جماح الدولار، فيما حذرت وكالة موديز من أن تركيا ستتلقى ضربة قوية بسبب فيروس كورونا.

ووفقا لما نشرته وكالة DW التي تبث باللغة التركية، فإنه وفقا للتقرير الذي نشرته وكالة موديز فإن تركيا وروسيا وبولندا، والمجر، وجمهورية التشيك سيزداد فيها الحاجة إلى التمويل مع زيادة أعباء الديون في ظل أزمة كورونا.

وتوقعت وكالة موديز أن يتجاوز إجمالي التمويل الذي ستحتاجه الحكومات الإقليمية والمحلية في هذه البلدان الخمسة بسبب انخفاض الدخل الناتج عن الانكماش الاقتصادى الناشئ عن تفشى فيروس كورونا سيبلغ 25 مليار يورو خلال عام 2020.