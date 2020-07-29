شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تعاود الصعود عالمياً ومحليا وعيار 21 يسجل 870 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاودت أسعار الذهب في مصر مساء اليوم الثلاثاء ارتفاعها بقيمة 7 جنيهات ، إذ ارتفع جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 7 جنيهات مسجلا 870 جنيها للجرام، على خلفية ارتفاع أوقية الذهب عالمياً لتبلغ 1955 دولار.

أسعار الذهب اليوم ...

عيار 18 : 745.70 جنيه

عيار 21 : 870 جنيها

عيار 24 : 994.25 جنيه

الجنيه الذهب : 6960 جنيها

السعر العالمى : 1955 دولارا

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وقال اتحاد الذهب الصيني يوم الثلاثاء إن استهلاك الصين للذهب تراجع بنسبة 38 % على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2020، متأثرا بتفشي فيروس كورونا وتباطؤ الاقتصاد، بيد أن الطلب بدأ في التعافي في الربع الثاني.

وأضاف الاتحاد على موقعه الإلكتروني أن الاستهلاك في الصين، أكبر مستخدم للذهب في العالم، بلغ 323.29 طن في الفترة من يناير إلى يونيو.وانخفض الاستهلاك إلى النصف تقريبا في الربع الأول من العام، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، بعد أن أثرت إجراءات صارمة لاحتواء الجائحة وارتفاع الأسعار على الطلب.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية حوالي 17 % خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2020 بعد تكالب المستثمرين المذعورين على شراء المعدن الأصفر الذي يُعتبر ملاذا آمنا. وسجل الذهب مستوى قياسيا عند 1980.57 دولار للأوقية أمس الثلاثاء، قبل أن تتراجع الأسعار مرة أخري إلي 1930 دولار مع اتجاه جنى الأرباح

ووفقا لرويترز، ارتفع الاستهلاك في الربع الثاني بنسبة 17.5 % مقارنة مع الربع الأول ليصل إلى 174.66 طن، وهو ما يمثل تراجعا بنسبة 26.2 بالمئة على أساس سنوي.

كما انخفض إنتاج الصين من الذهب 7.3 % على أساس سنوي إلى 217.8 طن في النصف الأول، على الرغم من أن الاتحاد قال إن الإنتاج المحلي عاد إلى طبيعته في الربع الثاني، مرتفعا 5.8 % عن الربع الأول.

الرهان على استمرار رحلة هبوط أسعار الذهب، والتي بدأت عالمياً بانخفاض أكثر من 50 دولار إذ هبطت الأوقية من 1980 إلي 1930 دولار، مرتبط بمزيد من التفاؤل حول مستقبل الاقتصاد العالمي، إضافة إلي التوصل لعلاج لفيروس كورونا، وتخفيف حدة التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.