شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الأدوات الصحية تشارك بمبادرة "ما يغلاش عليك".. وتؤكد: تنعش حركة السوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، مشاركة تجار الأدوات الصحية والسباكة في مبادرة "ما يغلاش عليك"، التى أطلقتها الحكومة، الأحد الماضى، لتحفيز الاستهلاك ودعم المنتج المحلى، صرح بذلك حسام راضى المستشار الإعلامى للشعبة.

وقال فوزي عبدالجليل، رئيس شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، إن المبادرة تمنح خصومات تصل إلى 20% على حزمة من السلع والمنتجات تشمل الأجهزة المنزلية، والإلكترونية، والملابس الجاهزة، ومنتجات الجلود، والأثاث، ومنتجات تشطيب المنازل، والصناعات الحرفية.

وأكد عبدالجليل، أن المبادرة تستهدف إنعاش حركة السوق داخليا حيث تشهد ركودًا منذ انتشار جائحة كورونا، ويشارك في المبادرة حتى الآن 1250 تاجرًا، و144 مصنعا.

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وأوضح هيثم السميح، نائب رئيس شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، أهمية المبادرات الحكومية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع الطلب خاصة على المنتج المحلي، منوها بأن من يحمل بطاقات الدعم التموينية لديه خصم إضافي عند الشراء يصل إلى 200 جنيها لكل فرد بحد أقصى 5 أفراد على البطاقة الواحدة ويبلغ عددهم 64 مليون مصرى، يحملون 22 مليون بطاقة تموين، بالإضافة إلى خصم المبادرة الأساسي، الذي يستفيد منه كل من يعيش في مصر بواقع تخفيض 20%.

بدوره، قال أحمد تيسير، سكرتير عام شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، إن المبادرة تُطبق على المنتج المصري فقط ما عدا السلع الغذائية والمركبات كالسيارات وخلافه، وتم إطلاق موقع للمبادرة، وخلال ساعات دخل على الموقع ما يزيد عن نصف مليون مواطن، للاستعلام عن المباردة، لافتا إلى أنه لا يوجد أية شروط تقيد الاستفادة بالخصم.

وأشار متى بشاي نائب رئيس شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، إلى أنه يمكن لأي مواطن متواجد على الأراضى المصرية، الاستفادة من المبادرة ولكن لا بُدّ من شراء منتج مصري 100%، لافتا إلى أنه يجب أن تشمل المبادرة عرض المنتجات المستوردة التي ليس لها بديل محلي لتحريك السوق.