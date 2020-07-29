شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 28-7-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 28-7-2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 262 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 582.948 مليار جنيه.

إيقاف تداول 11 شركة

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 11 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو، حق الاكتتاب لشركة روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والأكريلك، جنوب الوادي للأسمنت، أسمنت سيناء، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، أسمنت بورتلاند طرة المصرية، العربية للصناعات الهندسية، دلتا للإنشاء والتعمير، المجموعة المصرية العقارية، العبوات الطبية، رواد السياحة.

البورصة تخسر 262 مليون جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 262 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 582.948 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 298 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 29.9 ألف عملية لعدد 169 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 72.64% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 19.56%، والعرب على 7.8% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 42.52% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 57.47%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 17.2 مليون جنيه، 372.1 ألف جنيه، 28 مليون جنيه، 58.8 مليون جنيه على التوالي، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 47.2 ألف جنيه، 28 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 10568 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 1786 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 12365 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 4045 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 1514 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 2320 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 704 نقطة.

وصعدت أسهم 61 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 75 شركة، ولم تتغير مستويات 33 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- أسمنت بورتلاند طرة المصرية بسعر إغلاق 5.970 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.34%.

- دلتا للإنشاء والتعمير بسعر إغلاق 5.990 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.11%.

- العبوات الطبية بسعر إغلاق 1.733 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.65%.

Advertisements

- العربية للصناعات الهندسية بسعر إغلاق 8.800 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.02%.

- المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو بسعر إغلاق 50.970 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.79%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- حق الاكتتاب للشركة المصرية لتطوير صناعة البناء ليفت سلاب مصر4 بسعر إغلاق 0.068 جنيه بنسبة تراجع بلغت 40.35%.

- السعودية المصرية للاستثمار والتمويل بسعر إغلاق 27.630 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.34%.

- المجموعة المصرية العقارية بسعر إغلاق 6.250 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.02%.

- التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس بسعر إغلاق 2.830 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.71%.

- العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب بسعر إغلاق 2.930 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.56%.