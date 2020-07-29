شكرا لقرائتكم خبر عن عوائد السندات الألمانية تهبط لأدنى مستوى فى شهرين بفعل مخاوف كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هبط عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوى في أكثر من شهرين اليوم الثلاثاء مع استمرار الحذر في الأسواق بشأن احتمال موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا وانتظار نتيجة اجتماع البنك المركزي الأمريكي.

وواصلت عوائد السندات الحكومية الألمانية الهبوط بعد أن سجلت أفضل يوم لها في أكثر من شهر أمس الاثنين، بينما تتدهور العلاقات بين الولايات المتحدة والصين بشكل حاد.

وتراجع عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات إلى -0.517 بالمئة اليوم الثلاثاء وهو أدنى مستوى له منذ الثاني والعشرين من مايو أيار.