شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النحاس تصعد بدعم من هبوط فى المخزونات وتعافى النشاط الصناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صعدت أسعار النحاس اليوم الثلاثاء بدعم من هبوط في مخزونات المعدن فى مستودعات بورصة لندن للمعادن وبيانات صناعية إيجابية وإجراءات تحفيزية حكومية، وهو ما يشير إلى تزايد الطلب.

وارتفعت عقود النحاس القياسية في بورصة لندن للمعادن 0.8 بالمئة لتنهي الجلسة عند 6471.00 دولارا للطن، غير بعيدة عن أعلى مستوى لها في عامين البالغ 6633 دولارا الذي سجلته في الثالث عشر من يوليو تموز.

وأظهرت بيانات أن مخزونات النحاس في المستودعات المسجلة في بورصة لندن للمعادن هبطت إلى 44 ألف و850 طنا من حوالي 250 ألف طن قبل شهرين.

Advertisements

ومن بين المعادن الصناعية الأخرى، ارتفعت عقود الألومنيوم 1.1 بالمئة إلى 1726 دولارا للطن بينما زادت عقود الزنك 0.8 بالمئة إلى 2254 دولارا للطن وتراجعت عقود النيكل 0.1 بالمئة إلى 13705 دولارات للطن.