شكرا لقرائتكم خبر عن 12 ألف برميل يوميا.. أهم المعلومات عن امتياز جنوب غرب مليحة بالصحراء الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد الإعلان عن النجاح فى حفر البئر الجديدة SWM-A-6X بمنطقة حوض فاغور بامتياز جنوب غرب مليحة بالصحراء الغربية، فيما يلى أهم المعلومات المتعلقة بتلك بالاكتشاف البترولى بتلك المنطقة والتى كانت كالتالى.. 1-يقع بمنطقة امتياز جنوب غرب مليحة بالصحراء الغربية. 2- تعمل فيها شركة إينى الإيطالية. 3-وصول الإنتاج لـ 12 ألف برميل يوميا من الزيت الخام. Advertisements 4- بدء الإنتاج فى يوليو 2019. 5- الوصول بالانتاج لـ 12 ألف برميل يوميا بعد عام واحد من الإنتاج. 6- النجاح فى حفر البئر الجديدة SWM-A-6X بمنطقة حوض فاغور. 7- إجمالى عمق 15800 قدم ووضعها على الإنتاج بمعدل إنتاج 5 آلاف برميل يوميًا. 8-استخدام التسهيلات المتاحة بالمنطقة من خلال شركة عجيبة وهى الشركة المشتركة بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة إينى الإيطالية والقائمة بالعمليات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 12 ألف برميل يوميا.. أهم المعلومات عن امتياز جنوب غرب مليحة بالصحراء الغربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.