شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للتطوير والتنمية: مصانع الروبيكى تعمل على توفير السلع بجودة عالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس سعيد حماد، المدير التنفيذى للشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية، أهمية افتتاح عدة مصانع في الروبيكي للغزل والنسيج لإعادة إحياء صناعة الغزل والنسيج لسابق عهده، مضيفا أنه بعد ذلك يتم التصدير وتوفير عملة صعبة ولدينا ذهب هو القطن المصرى وتعظيم الاستفادة منه، مشيرا إلى أن تلبية جزء من الاحتياجات المحلية والتصدير.

وأضاف حماد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أن أى مصنع يتم افتتاحه يكون رصيدا فى اقتصاد البلاد، متابعا أن أي عامل يعمل في المصانع الجديدة يقلل من نسبة البطالة بمصر، مؤكدا أن هذه المصانع تعمل على توفير سلع للمواطنين بجودة عالية وتنافسية، ويتم إنتاج منتجات متميزة، وعمل سيطرة على خطوط الإنتاج.

كان شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم، افتتاح المدينة الصناعية بمدينة الروبيكى، وبدأت فعاليات الافتتاح بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم تم عرض فيلم تسجيلى بعنوان: "خيوط الأمل".

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الأهم لأى صناعة مثل الغزل والنسيج وغيرها كيفية إداراتها، قائلا: "الإدارة أهم حاجة.. ومفيش هزار.. ومفيش دلع".

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وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته فى افتتاح المدينة الصناعية بالروبيكى: "القضية التى تواجه أى صناعة ومصانع الإدارة الجيدة والتواصل مع العمالة الموجودة فيها، والهدف من التواصل تحقيق النجاح، لأن التواصل المستمر مع القائمين على هذه المصانع يحقق النجاح، وحتى يعرف كل فرد دوره، وحتى لا تفشل هذه المؤسسات مثلما كان يحدث فى السابق".

وتابع الرئيس السيسى: "علينا معرفة سبب تراجع المصانع خلال السنوات الماضية.. وعلشان تعرفوا أن النجاح واستمرار النجاح أمر مش سهل.. النجاح يحتاج إلى جهد ووقت والتزام.. يعنى عمالة المصنع 100 يجب أن يكونوا 100 فقط وليس 101 عامل.. وعلينا تأهيل العمالة وتدريبها والتأكد من تحقيق الأهداف على كافة المستويات وكل القطاعات داخل المصانع بشكل دورى.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، رسالة إلى العمالة المصرية، مؤكدا على دور العمالة فى تحقيق النهضة الاقتصادية المنشودة داخل الدولة المصرية، من خلال حرصهم على الالتزام والانضباط والكفاءة من أجل تحقيق المنشود فى ملف الصناعة.