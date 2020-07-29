شكرا لقرائتكم خبر عن معدل ملكية المساكن فى الولايات المتحدة يرتفع لأعلى مستوى منذ 2008 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع معدل ملكية المساكن في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياته في قرابة 12 عاما في الربع الثاني من العام، إذ دعم انخفاض معدلات فوائد القروض العقارية الطلب على الإسكان، وهو ما يعوض مستويات قياسية للبطالة ناتجة عن أزمة كوفيد-19.

وبحسب تقرير لوزارة التجارة صدر اليوم الثلاثاء، زاد معدل ملكية المساكن إلى 67.9 بالمئة في الأشهر الثلاثة من أبريل إلى نهاية يونيو، ارتفاعا من 65.3 بالمئة في الربع الأول، وهي زيادة قياسية. وهذا هو أعلى معدل منذ الربع الثالث من 2008.

وقبل عام، كان معدل ملكية المساكن 64.1 بالمئة.