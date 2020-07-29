شكرا لقرائتكم خبر عن معهد البترول الأمريكي: انخفاض مخزونات النفط في أمريكا بحوالي 7 ملايين برميل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن معهد البترول الأمريكي في بيانات أولية غير رسمية عن تراجع مخزون الخام في البلاد بنحو 6.8 مليون برميل في الأسبوع الماضي بينما توقع محللون انخفاضها بحوالي 1.2 مليون برميل.



وزاد مخزونات البنزين بحوالي 1.1 مليون برميل بينما ارتفع مخزون المقطرات بنحو 187 ألف برميل.



وسوف تعلن إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء عن البيانات الرسمية التي يتابعها المستثمرون وتؤثر بشكل كبير في تحركات أسعار الخام.