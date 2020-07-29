شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض إيرادات "ستاربكس" في الربع الثاني بحوالي 40% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت "ستاربكس" نتائج أعمالها الفصلية عن الربع السنوي الثاني والتي أظهرت من خلالها تسجيل إيرادات مخيبة للآمال بسبب أزمة فيروس "كورونا".



وكشفت الشركة في تقريرها الفصلي بأنها سجلت خسائر عند 678.1 مليون دولار أو ما يعادل 58 سنتا لكل سهم في الربع الثاني مقارنة بتحقيق أرباح بحوالي 1.37 مليار دولار أو ما يعادل 1.12 دولار لكل سهم في نفس الفترة من العام الماضي.

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وعند استبعاد المواد المكررة، يتبين أن خسائر "ستاربكس" تقدر بحوالي 46 سنتا لكل سهم في الربع الثاني مقارنة بأرباح بحوالي 78 سنتا لكل سهم في نفس الفترة من عام 2019.



أما الإيرادات الفصلية لشركة المقاهي الأمريكية، فقد انخفضت بنسبة 38% إلى 4.2 مليار دولار خلال الربع الثاني، وذلك في ظل إغلاق عدد من فروع الششركة وتخفيف ساعات عمل الموظفين.



وفي ختام تعاملات الثلاثاء، انخفض سهم "ستاربكس" بنسبة 2.4% إلى 74.6 دولار، وسجل السهم أعلى سعر في الجلسة عند 76.3 دولار في حين سجل أقل سعر عند 74.5 دولار.