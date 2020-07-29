شكرا لقرائتكم خبر عن ازمة كورونا تؤثر على نتائج أعمال "ماكدونالدز" وتدفع السهم نحو التراجع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت نتائج أعمال شركة الوجبات السريعة "ماكدونالدز" في الربع السنوي الثاني بسبب أزمة فيروس "كورونا" اتلأمر الذي دفع سهم الشركة الأمريكية نحو الانخفاض في ختام تعاملات يوم الثلاثاء.



وتراجعت أرباح "ماكدونالدز" إلى 483.8 مليون دولار أو ما يعادل 65 سنتا للسهم في الربع الثاني من 1.51 مليار دولار أو ما يعادل 1.97 دولار لكل سهم قبل عام فيما توقع محللون أرباحا عند 74 سنتا للسهم.

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وهبطت إيرادات الشركة بنسبة 30% في الربع الثاني إلى 3.76 مليار دولار من 5.41 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2019 فيما توقع محللون تحقيق الشركة لإيرادات فصلية بحوالي 3.70 مليار دولار.



يأتي ذلك وسط إجراءات وقيود فرضتها الشركة في الربع الثاني ضمن مكافحة فيروس كورونا حيث أغلقت مطاعم في الولايات المتحدة وخارجها وكشفت "ماكدونالدز" مؤخرا عن قرار بفرض ارتداء الكمامات على العملاء قبل دخول فروعها في أمريكا.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "ماكدونالدز" بنسبة 2.5% وأغلق جلسة الثلاثاء عند 196.2 دولار، وسجل أعلى سعر عند 199.8 دولار وأقل سعر عند 195.5 دولار.