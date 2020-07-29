شكرا لقرائتكم خبر عن الداو جونز يغلق التعاملات على انخفاض في انتظار قرار الفائدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات يوم الثلاثاء مع ضغوط على قطاع الطاقة نتيجة انخفاض أسعار النفط بالإضافة إلى انتظار قرار الفائدة الذي سيعلنه الاحتياطي الاتحادي يوم الأربعاء.



ورغم الانخفاض، يسود التفاؤل أوساط الأسواق بشان أزمة فيروس "كورونا وقرب التوصل إلى لقاح فعال وآمن لمنع الإصابة بالمرض.



وتتدفق نتائج أعمال الشركات حيث ستصدر هذا الأسبوع نتائج "آبل" و"أمازون" وأيضا "ألفابت" المالكة لمحرك البحث الإلكتروني "جوجل".



وبدأ الثلاثاء اجتماع البنك المركزي الأمريكي الذي سيستمر حتى الأربعاء يعقبه قرار بشأن معدل الفائدة وسط توقعات بالإبقاء عليها دون تغيير.

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وفي سوق الخام، انخفض سعر "ويست تكساس" الأمريكي بنسبة 1.4% مغلقا عند 41.04 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 41.9 دولار وأقل سعر عند 40.8 دولار.



وتراجع سعر "برنت" بنسبة 0.4% وأغلق عند 43.22 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 43.8 دولار وأقل سعر عند 43.00 دولار.



وفي ختام التعاملات، انخفض "داو جونز" بنسبة 0.7% (ما يعادل 205 نقاط) إلى 26379 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 26556 نقطة وأقل مستوى عند 26361 نقطة.



وتراجع "ناسداك" بنسبة 1.3% (ما يعادل 134 نقطة) إلى 10402 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 10523 نقطة وأقل مستوى عند 10398 نقطة.



وانخفض "إس أند بي 500" بنسبة 0.6% (ما يعادل 21 نقطة) إلى 3218 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3243 نقطة وأقل مستوى عند 3216 نقطة.