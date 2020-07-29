شكرا لقرائتكم خبر عن الذرة تغلق على انخفاض بأكثر من 1% بفعل عدم وجود أنباء داعمة للمحاصيل الزراعية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذرة خلال تعاملات يوم الثلاثاء في ظل عدم وجود أنباء داعمة لتحركات المحاصيل الزراعية في بورصة "شيكاغو" بالإضافة إلى استقرار الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



كان تقرير وزارة الزراعة الأمريكية قد كشف عن تحسن تصنيف الوزارة لجودة المحاصيل خاصة الذرة والصويا بنسبة 3%.

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وتترقب الأسواق العالمية قرار الاحتياطي الاتحادي غدا الأربعاء بشأن معدل الفائدة وسط توقعات بتثبيت الفائدة دون تغيير وربما الحديث عن مزيد من التحفيز النقدي للاقتصاد الأكبر في العالم.



وفي سياق آخر، استقر مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:03 بتوقيت جرينتش على نحو إيجابي عند 93.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 94.01 نقطة وأقل مستوى عند 93.4 نقطة.



وفي ختام التعاملات، انخفضت أسعار الذرة عقود تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 1.5% إلى 3.20 دولار للبوشل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 3.23 دولار في حين سجل أقل سعر عند 3.20 دولار.