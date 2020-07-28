شكرا لقرائتكم خبر 134 مليار ريال إيرادات الميزانية بالربع الثاني بانخفاض 49% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت ميزانية المملكة للربع الثاني من العام الحالي 2020 عجزا قدره 109.23 مليارات ريال، حيث بلغت الإيرادات الفعلية 133.94 مليار ريال مقابل مصروفات بقيمة 243.18 مليار ريال.

وأظهر تقرير أداء الميزانية العامة للمملكة للربع الثاني 2020، والصادر عن وزارة المالية مساء أمس، أن الإيرادات تراجعت بنسبة 49% مقارنة بالربع الثاني من عام 2019، والتي كانت 260.706 مليار ريال، مع هبوط الإيرادات النفطية وانخفاض أسعار البترول، فيما انخفضت المصروفات بنسبة 17% عن مصروفات الربع المماثل من العام السابق التي كانت 294.226 مليار ريال.

وأوضح التقرير أن إجمالي الإيرادات بنهاية النصف الأول من العام الحالي بلغت 326.016 مليار ريال مقابل مصروفات 469.36 مليار ريال، ليبلغ العجز خلال الأشهر الـ6 الأولى من العام الحالي 143.344 مليار ريال.

وأشار التقرير إلى أن إيرادات النصف الأول من العام الحالي تراجعت بنسبة 36%، مقارنة بإيرادات الفترة المماثلة من العام السابق التي كانت 506.112 مليارات ريال.

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وبحسب التقرير بلغت الإيرادات النفطية للنصف الأول 224.5 مليار ريال مسجلة انخفاضا بنسبة 34.7% مقارنة بالنصف الأول المماثل من العام السابق، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية 101.5 مليار ريال خلال النصف الأول مسجلة انخفاضا بنسبة 37% مقارنة بالنصف الأول المماثل من العام الماضي.

وبلغ إجمالي المصروفات للنصف الأول 469 مليار ريال، منخفضة بنسبة 8% مقارنة بالنصف المماثل من عام 2019.

وأظهرت بيانات الميزانية ارتفاع حجم الدين العام مع نهاية النصف الأول 2020 إلى نحو 820 مليار ريال، مقارنة مع 678 مليار ريال بنهاية العام الماضي.

وبدأت السعودية منذ عام 2017 بالإعلان عن أرقام الميزانية ربعيا؛ بهدف تعزيز مستوى الشفافية والمراقبة المالية وتحسين تقارير أداء الميزانية ليتوافق ذلك مع أهداف رؤية 2030.