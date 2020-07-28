82 % زيادة في فرز الوحدة العقارية خلال النصف الأول

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف برنامج فرز الوحدات العقارية التابع لوزارة الإسكان أن عدد الوحدات العقارية التي تم فرزها خلال النصف الأول من العام الحالي تجاوز 19 ألف وحدة عقارية، محققا نسبة نمو 82.1 % مقارنة بالنصف الأول من عام 2019 التي بلغت نحو 10 آلاف وحدة عقارية.ويأتي برنامج فرز الوحدات العقارية ضمن برامج التنظيم العقاري التابعة لوزارة الإسكان، إذ يساعد البرنامج في تحديد حقوق الاستخدام ونسبة الوحدة من الملكية المشتركة في العقار، لضمان حقوق مالك الوحدة العقارية، بحيث يدرس المشروع من قبل المهندسين للأجزاء المشتركة والأجزاء الحصرية، للتأكد من أن التقسيم يحفظ حقوق جميع ملاك الوحدات في الأجزاء المشتركة، كما تذكر تفاصيل المرافق الخدمية المشتركة للعقارات متعددة الاستخدام أو المجمعات العقارية مثل (الأبراج، والمجمعات السكنية أو التجارية) في محضر الفرز ووثيقة الأجزاء المشتركة، بما يمكن مالك الوحدة العقارية من معرفة نصيبه في الأجزاء المشتركة، كما يمنح جمعية الملاك من إدارة الأجزاء المشتركة والأنظمة والمرافق الخدمية في العقار أو المجمع العقاري، مما يسهم في حفظ حقوق الملاك في الأجزاء المشتركة وضمان حسن انتفاعهم من العقار وتقديم المعلومات الكافية حول الوحدة العقارية لمن يرغب في شرائها. يذكر أن فرز الوحدات العقارية إحدى مبادرات برنامج الإسكان الذي يقسم عن طريقها مبنى أو مجمع عقاري إلى وحدات عقارية عدة، لتحدد المعلومات كافة عن الوحدة العقارية ونصابها من مساحة الأرض والأجزاء المشتركة في العقار وحقوق الاستخدام، وتقدم الخدمة للمستفيدين (المالك أو المطور) من خلال المكاتب الاستشارية والمساحية المعتمدة لدى برنامج الفرز، وتصدر بعد التدقيق والموافقة على الطلب محاضر فرز ترسل لكتابة العدل تخولها إصدار صكوك الملكية للمستفيد. فرز الوحدات العقارية: النصف الأول 2020: 19.382 وحدة Advertisements النصف الأول 2019: 10.640 وحدة مقدار الزيادة: 8742 وحدة نسبة النمو 82%

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