شكرا لقرائتكم خبر 82 % زيادة في فرز الوحدة العقارية خلال النصف الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
يذكر أن فرز الوحدات العقارية إحدى مبادرات برنامج الإسكان الذي يقسم عن طريقها مبنى أو مجمع عقاري إلى وحدات عقارية عدة، لتحدد المعلومات كافة عن الوحدة العقارية ونصابها من مساحة الأرض والأجزاء المشتركة في العقار وحقوق الاستخدام، وتقدم الخدمة للمستفيدين (المالك أو المطور) من خلال المكاتب الاستشارية والمساحية المعتمدة لدى برنامج الفرز، وتصدر بعد التدقيق والموافقة على الطلب محاضر فرز ترسل لكتابة العدل تخولها إصدار صكوك الملكية للمستفيد.
فرز الوحدات العقارية:
النصف الأول 2020:
19.382 وحدة
النصف الأول 2019:
10.640 وحدة
مقدار الزيادة:
8742 وحدة
نسبة النمو 82%
كانت هذه تفاصيل خبر 82 % زيادة في فرز الوحدة العقارية خلال النصف الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.