شكرا لقرائتكم خبر عن بنك مصر يطلق برنامج "دولى" للمصريين بالإمارات للتعامل على حساباتهم بسهولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق بنك مصر برنامج "دولى" للمصريين المقيمين بالإمارات العربية المتحدة، وذلك حتى يتيح لهم التعامل على حساباتهم بسهولة ويسر في كل من مصر والإمارات، حيث اتاح البنك لهم قناة خاصة بمركز الاتصال لضمان سرعة استقبال المكالمات، إلى جانب حزمة من المزايا التى يقدمها البنك لعملائه من خلال البرنامج، يأتى ذلك انطلاقاً من حرصه الدائم على تقديم كل ما هو جديد لتلبية احتياجات عملائه بكافة شرائحهم وتقديم خدمات مصرفية متميزة لهم.

ويتمكن عملاء بنك مصر من المقيمين بدولة الإمارات من خلال برنامج "دولى" من الحصول على عدد من المزايا من خلال فروع بنك مصر في جمهورية مصر العربية منها؛ الحصول على بطاقة خصم فورى مجانية وكذلك بطاقات إضافية لأفراد الأسرة بمصر طبقاً للأسعار المقررة، هذا بالإضافة الى الحصول على أول دفتر شيكات مجاناً مع إمكانية إرساله إلى الإمارات، وبطاقة دفع مقدم مجانية لتيسير الحصول على التحويلات الواردة من الإمارات، كما يمكن للعملاء تنفيذ معاملاتهم ومتابعة حساباتهم عن طريق خدمة الانترنت البنكى وتطبيق الهاتف المحمول BM Online، ويمكن للعملاء الحصول على قرض تمويل عقاري يصل الى 10 سنوات وبسعر عائد مميز ومصروفات مخفضة، كما يحصل العملاء على عائد مميز على العملات النقدية الأجنبية المحولة من خارج مصر من خلال شراء شهادات بلادى بالعملات الأجنبية.

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هذا ولا تقتصر مزايا برنامج دولى على تلك المقدمة من فروع البنك في مصر بل تمتد لتشمل مزايا أخرى مقدمة من خلال فروع البنك بالإمارات العربية المتحدة، ومن تلك المزايا؛ تمكين العملاء من إصدار وتجديد بطاقة الخصم الفوري مجاناً، والحصول على أول دفتر شيكات مجانا، هذا الى جانب إمكانية الحصول على حساب جديد بعائد مميز يصل إلى 1% بحد أدنى 10,000 درهم إماراتي أو تحويل راتب شهري لا يقل عن 10,000 درهم إماراتي، هذا الى جانب الاعفاء من مصاريف التحويل الى أي حساب ببنك مصر وإمكانية القيام بـ 4 عمليات سحب نقدي من أي جهاز صراف آلي في الامارات مجاناً.

هذا ويعمل بنك مصر لتعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في تقديم الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، ولذا يسعى البنك دائماً على تقديم واستحداث كافة الخدمات والمنتجات المالية التي تلبى تلك الاحتياجات المتنوعة مستخدماً أحدث الوسائل التكنولوجية.