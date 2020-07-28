اخبار اقتصاد اليوم.. البترول: 32 مليون قدم مكعب غاز يومياً باختبارات "بشروش"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء 28 – 7 – 2020 عددا من الأحداث الاقتصادية التي تم رصدها على صفحات الخليج 365 على مدار اليوم، والتي جاءت كالتالى: -

وزير البترول: 32 مليون قدم مكعب غاز يومياً نتائج اختبارات كشف بشروش



أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن نتائج الاختبارات التى أجريت على كشف بشروش للغاز الطبيعى فى منطقة امتياز شمال الحماد بدلتا النيل البحرية الذى تم الإعلان عنه أوائل الشهر الحالى أسفرت عن معدل إنتاج أولى نحو 32 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعى، وستقوم شركة إينى الإيطالية المشغلة لمنطقة الامتياز وشريكاها بى بى البريطانية وتوتال الفرنسية بالتنسيق مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" بإعداد خطة تنميته للإسراع بوضعه على خريطة الإنتاج من خلال استغلال البنية التحتية والتسهيلات الإنتاجية المتاحة بالمنطقة.

وعلى جانب آخر ارتفع إجمالى إنتاج منطقة امتياز جنوب غرب مليحة بالصحراء الغربية التى تعمل فيها شركة إينى الإيطالية إلى 12 ألف برميل يوميا من الزيت الخام بعد عام واحد من بدء الإنتاج فى يوليو 2019، بعد النجاح فى حفر البئر الجديدة SWM-A-6X بمنطقة حوض فاغور بإجمالى عمق 15800 قدم ووضعها على الإنتاج بمعدل إنتاج 5 آلاف برميل يومياً باستخدام التسهيلات المتاحة بالمنطقة من خلال شركة عجيبة وهي الشركة المشتركة بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة إينى الإيطالية والقائمة بالعمليات.

وزير المالية: إصلاحات القيادة السياسية أدت لصلابة الاقتصاد في مواجهة الصدمات

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قرار مؤسسة «فيتش» بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «B+»، مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصرى «Stable Outlook»، يعكس مرة أخرى ثقة المؤسسات الدولية، خاصة مؤسسات التصنيف الائتماني، فى قدرة الاقتصاد المصرى على التعامل الإيجابى مع أزمة «كورونا» وتجاوزها، بسبب الإصلاحات الاقتصادية والنقدية والمالية التى اتخذتها القيادة السياسية وساندها الشعب المصرى خلال السنوات الماضية، مما أتاح قدرًا من الصلابة للاقتصاد المصرى تمكنه من التعامل الإيجابى مع التحديات والصدمات الداخلية والخارجية.

وذكر معيط أن تقرير «فيتش» أوضح أن قرار الإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر كان مدعومًا برصيد الثقة الناتج عن الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة خلال السنوات الماضية وكذلك قدرة الاقتصاد المصرى على تمويل احتياجاته بالعملة المحلية والأجنبية رغم من تفشى جائحة كورونا.

أضاف الوزير أن مصر، الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وأفريقيا التي تم تثبيت تصنيفها الائتماني مع استقرار النظرة المستقبلية لأداء اقتصادها، من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني الثلاثة «ستاندرد اند بورز» و«موديز» و«فيتش».

هالة السعيد: جائزة التميز الحكومي تستهدف إحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي

تابعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إصدار تقارير متابعة رحلة جائزة مصر للتميز الحكومي وما تميزت به تلك الرحلة خلال العاميين الماضيين 2018/2019-2019/2020 والمستهدفات المرجو تحقيقها في 2020.

وأوضحت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الرسالة المستهدف تحقيقها من خلال جائزة مصر للتميز الحكومي تتمثل في العمل على نشر ثقافة التميز والجودة داخل الجهاز الإداري، ودعم التنافسية المؤسسية والعمل بروح الفريق مع إحداث نقلة في الأداء المؤسسي وتطوير وتنمية القدرات البشرية؛ بما يحقق تطوير جودة الخدمات الحكومية بهدف تحقيق رضا المواطنين وتحسين جودة الحياة.

وتابعت السعيد أن الهدف من تلك الجائزة يتمثل في تحقيق إستراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) فضلًا عن تعزيز روح التنافسية وثقافة التميز على مستوى المؤسسات الحكومية مما ينعكس أثره على المواطن إلي جانب تكريم المتميزين والارتقاء بمستوى الخدمات والالتزام بمعايير الجودة والتميز مع إحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي وتنمية القدرات البشرية لمواكبة التطورات.

المجتمعات العمرانية: قبول التقدم بمستندات وطلبات التصالح بالساحل الشمالي

صرح المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، بأنه تقرر قبول التقدم بالمستندات الخاصة بأي ملكيات للحيازات الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020 بشأن إعادة تخصيص قطع الأراضي بإجمالي مساحة 707234.50 فدان تقريباً بالساحل الشمالي الغربي لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها في إقامة مجتمعات عمرانية جديدة.

وأوضح المهندس محمد أنور هلال أنه يتم تقديم الطلبات بالمقر المؤقت لجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي بالكيلو 54 طريق مراقيا بالمقر الحالي لجهاز حماية أملاك الهيئة.

تراجع هامشي لمؤشر البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي لكافة المؤشرات، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 262 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 582.948 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 10568 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 1786 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 12365 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 4045 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 1514 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 2320 نقطة.

تعطيل العمل بالبورصة المصرية بدءًا من الخميس وحتى الإثنين المقبل

تقرر تعطيل العمل بالبورصة المصرية، في ضوء صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بأن تكون إجازة عيد الأضحى المبارك بدءا من يوم الخميس المقبل الموافق 30 يوليو2020 ، وحتى الإثنين الموافق 3 أغسطس 2020".

وبعد قرار البنك المركزي بتعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر خلال نفس الفترة، فقد تقرر تعطيل العمل بالبورصة المصرية بدءا من يوم الخميس الموافق 30 يوليو ، وحتى الاثنين الموافق 3 أغسطس، على أن يستأنف العمل بها صباح يوم الثلاثاء 4 أغسطس 2020.

تباين أسعار العملات اليوم الثلاثاء 28-7-2020 أمام الجنيه المصرى

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تباينت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 28-7-2020، أمام الجنيه المصرى، مقارنة بختام تعاملات الأمس، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم الأحد أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى ، وثبت عند سعر 15.92 جنيه للشراء، 16.02 جنيه للبيع بالبنك الأهلى المصرى.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

ارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 18.65 جنيه للشراء، 18.86 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس ب 18.52 جنيه للشراء مقابل 18.78 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 20.45 جنيه للشراء، 20.67 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل 20.35 جنيه للشراء، و20.59 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وثبت عند سعر الريال 4.14 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

تباين سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 49.58 جنيه للشراء، و52.34 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 49.51 جنيه للشراء، و52.34 جنيه للبيع.

أسعار الذهب تتراجع 7 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 863 جنيها للجرام

بدأت أسعار الذهب في مصر رحلة الهبوط اليوم الثلاثاء، عقب ارتفاع 22 جنيها للجرام أمس، إذ هبط جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 7 جنيهات مسجلا 863 جنيها للجرام، على خلفية تراجع أوقية الذهب عالمياً لتبلغ 1930 دولارا، بسبب اتجاه بيعى لجنى الأرباح.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 : 739 جنيها.

عيار 21 : 863 جنيها.

عيار 24 : 986 جنيها.

الجنيه الذهب : 6904 جنيهات.

السعر العالمي : 1930 دولارا.