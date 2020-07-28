شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية للكهرباء تتحول للخسارة بالربع الثاني لتسوية مستحقات وتغير مزيج المبيعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة السعودية للكهرباء، المُعلنة اليوم الثلاثاء، عن تحولها للخسارة خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي خسائر بلغ 869 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 789 مليون ريال في الربع المقابل من 2019.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 350 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية 1.9 مليار ريال خلال الربع المقابل من 2019.

وعزت الشركة التحول إلى الخسائر بالربع الثاني بشكل أساسي إلى بنود غير متكررة تخص:

أولاً) تسجيل تسوية فروقات مستحقات وقود بقيمة 597 مليون ريال لصالح شركة أرامكو السعودية تتعلق بتوريد زيت خفيف بدلاً من الزيت الثقيل لأحد محطات توليد الطاقة بالشركة.

ثانياً) تغير مزيج المبيعات نحو ارتفاع الاستهلاك السكني وانخفاض التجاري والحكومي والصناعي أثناء فترة حظر التجول نتيجة جائحة كورونا "كوفيد 19"، مما أدى إلى ارتفاع الرسم الحكومي بـ 477 مليون ريال، هذا بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الطاقة المشتراه وأعباء التمويل.

وارتفعت الإيرادات إلى 16.7 مليار ريال في الربع الثاني، مُقابل إيرادات بلغت 16.6 مليار ريال بالربع المُقابل من 2019.

وعلى نحو آحر، ارتفعت خسائر الشركة خلال النصف الأول إلى 3.3 مليار ريال، مقابل أرباح بلغت 700 مليون ريال في النصف المقابل من 2019.

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وكشفت الشركة في وقت سابق عن ارتفاع الخسائر لديها بنسبة 63.9% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020 بالغا 2.4 مليار ريال مقابل خسائر بلغت 1.5 مليار ريال في الربع المقابل من 2019.

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