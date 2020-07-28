شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح أسمنت الشرقية تتراجع 6.25% بالربع الثاني لانخفاض المبيعات والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة أسمنت المنطقة الشرقية، اليوم الثلاثاء، عن تراجع أرباحها بنسبة 6.25% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020.
وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 30 مليون ريال مقابل صافي أرباح بلغ 32 مليون ريال في الربع المقابل من 2019.
في حين حققت الشركة ارتفاعاً في أرباحها التشغيلية إلى 31 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 24 مليون ريال خلال الربع المقابل من 2019، وبنسبة ارتفاع 29%.
وعزت الشركة التراجع في الأرباح خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى انخفاض كمية مبيعات الخرسانة مسبقة الصنع، وانخفاض إيرادات من استثمارات، وانخفاض الإيرادات الأخرى.
وفي الوقت ذاته تراجعت المبيعات إلى 146 مليون ريال في الربع الثاني، مُقابل مبيعات بلغت 159 مليون ريال بالربع المُقابل من 2019.
وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 116 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 78 مليون ريال في الربع المقابل من 2019، بارتفاع نسبته 48.7%.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 85 مليون ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 46 مليون ريال في الربع المقابل من 2019.
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