شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر نماء ترتفع 224% بالربع الثاني لانخفاض المبيعات والأسعار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة نماء للكيماويات، المعلنة اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع الخسائر 224% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 3.34 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 1.029 مليون ريال في الربع المقابل من 2019.

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر خلال الربع الثاني إلى انخفاض متوسط اسعار بيع المنتجات النهائية، انخفاض الكميات المباعة، وانخفاض إيراد الإستثمار.

وقابل ذلك انخفاض مصاريف البيع والتسويق بسبب انخفاض الكميات المباعة، وكذلك انخفاض المصروفات العمومية والادارية نتيجة لترشيد المصاريف، بالإضافة الى انخفاض المصروفات المالية نتيجة لانخفاض رصيد القروض القائمة.

وتراجعت إيرادات الشركة إلى 134.2 مليون ريال بالربع الثاني من العام الجاري، مُقابل إيرادات بلغت 162.4 مليون ريال بالربع المُقابل من العام 2019.

وفي المُقابل، انخفضت مصاريف البيع والتسويق نتيجة انخفاض الكميات المباعة كما انخفضت المصروفات العموميه والأدارية.

بالإضافة إلى انخفاض تكاليف القروض نتيجة لسدادها وكذلك ارتفاع الايرادات الاستثمار نتيجه تحسن عوائد من شركه ينساب مقارنه بالربع المماثل من العام السابق.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 10.66 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 3.2 مليون ريال في الربع المقابل من 2019.

Advertisements

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 7.3 مليون ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 2.2 مليون ريال في الربع المقابل من 2019.

أخبار وتقارير ذات صلة

أرامكو تعتزم الإعلان عن نتائج الربع الثاني 2020 في 10 أغسطس المقبل

الرياض المالية تتوقع أرباح 26 شركة سعودية بالربع الثاني 2020

أصول وبخيت تتوقع أرباح 32 شركة سعودية بالربع الثاني 2020

هيرميس تعلن عن توقعاتها لأرباح 65 شركة بالسوق السعودي في الربع الثاني 2020

الراجحي المالية تتوقع أرباح 32 شركة بالربع الثاني 2020 منها سابك والاتصالات وأرامكو