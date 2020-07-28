شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تتجاوز 26 دولاراً للمرة الأولى منذ أبريل 2013 قبل أن تغلق على انخفاض والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تداولات اليوم الثلاثاء ليتخلى المعدن عن مكاسبه بعد أن تجاوز خلال الجلسة حاجز 26 دولارا للأوقية للمرة الأولى منذ أبريل/نيسان عام 2013.



يأتي ذلك وسط ترقب عن كثب لقرار الاحتياطي الاتحادي بعد انتهاء اجتماعه الذي بدأ اليوم ويستمر حتى غد الأربعاء، وتشير التكهنات إلى أن البنك المركزي سيثبت الفائدة دون تغيير ثم يلي ذلك مؤتمر صحفي لرئيس البنك "جيروم باول".



وفي سياق آخر، استقر مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:29 بتوقيت جرينتش على نحو إيجابي عند 93.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 94.01 نقطة وأقل مستوى عند 93.4 نقطة.



وفي ختام التعاملات، انخفضت أسعار الفضة عقود تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 0.8% أو ما يعادل عشرين سنتا وأغلق المعدن النفيس الجلسة عند 24.30 دولار للأوقية بعد أن بلغ مستوى 26.275 دولار للأوقية، وهو المستوى الأعلى منذ أبريل/نيسان عام 2013، في حين سجل أقل سعر عند 22.46 دولار.