شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يرتفع رغم تصريحات رئيس الوزراء البريطاني حول "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء على الرغم من تصريحات رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" حول أزمة فيروس "كورونا".



وذكر "جونسون" أنه رغم انحسار الإصابات بفيروس "كورونا" في عدد من الدول، إلا أن ثم موجة ثانية ربما تضرب دولا أوروبية ومن بينها المملكة المتحدة.

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وفي سياق منفصل، أعلن "جونسون" تعهد حكومته بتخصيص ملياري جنيه إسترليني أي ما يزيد عن 2.6 مليار دولار من أجل التشجيع على ممارسة رياضة المشي وركوب الدراجات في المملكة المتحدة.



على صعيد آخر، يتجاهل المستثمرون نوعا ما عدمم اليقين السائد بشأن ملف "بريكست" لا سيما أن المفاوضين في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي أكدوا على اتساع الهوة والخلافات بين الطرفين الأمر الذي يقلل الآمال بشأن إمكانية التوصل لاتفاق يعيد صياغة العلاقات المستقبلية بين لندن وبروكسل.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار بحلول الساعة 19:35 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 1.2947، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1.2953 في حين سجل أقل سعر عند 1.284.