شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يسجل ثالث إغلاق قياسي له على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء وسجل المعدن النفيس إغلاقا قياسيا هو الثالث له على التوالي، وذلك وسط استقرار الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



ومن المنتظر غدا الأربعاء إعلان الاحتياطي الاتحادي عن قراره بشأن معدل الفائدة وسط توقعات بالإبقاء عليها عند 0.25% دون تغيير ليعقب ذلك مؤتمر صحفي لرئيس البنك المركزي "جيروم باول".

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وفي سياق آخر، استقر مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:07 بتوقيت جرينتش على نحو إيجابي عند 93.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 94.01 نقطة وأقل مستوى عند 93.4 نقطة.



وسوف تصدر في وقت لاحق هذا الأسبوع القراءة الأولى من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي عن الربع السنوي الثاني، وتشير التوقعات إلى تسجيل انكماش فصلي بنسبة 35% بعد انكماش بنسبة 5% في الربع الأول.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار الذهب عقود تسليم أغسطس/آب بنسبة 0.7% إلى 1944.6 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى إغلاق في تاريخه، وسجل المعدن أعلى 1974.7 دولار وأقل سعر عند 1900.2 دولار.