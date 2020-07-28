شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للدولار الأمريكي مع بدء اجتماع البنك المركزي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية على نحو إيجابي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في ظل الترقب لاجتماع الاحتياطي الاتحادي الذي يبدأ اليوم ويستمر حتى غد الأربعاء.



ويناقش البنك المركزي الأمريكي السياسة النقدية وقرار الفائدة في ظل تطورات أزمة فيروس كورونا والتكهنات باستمرار أضرارها السلبية على أغلب القطاعات الاقتصادية.

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وتشير التوقعات إلى أن الاحتياطي الاتحادي سيبقي على معدل الفائدة عند 0.25% دون تغيير حيث كان قد ذكب في بيانه السابق بأنه يتوقع عدم رفععها قبل عام 2022.



ولا تزال العملة الأمريكية قرب أدنى مستوياتها في عامين تزانا مع ازمة فيروس "كورونا" المستمرة في الولايات المتحدة وارتفاع الإصابات والوفيات بالمرض، لكن الأمل معقود على عدة لقاحات تطورها شركات مثل "فايزر" و"موديرنا" و"أسترازينيكا".



وعلى صعيد التعاملات، استقر مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش على نحو إيجابي عند 93.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 94.01 نقطة وأقل مستوى عند 93.4 نقطة.